بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

البريد الأردني خلال اجتماعه الأول لعام 2025 : للعام الثاني على التوالي دون عجز مالي وتحقيق ارباح وتسديد مديونية

منذ 29 ثانية
البريد الأردني خلال اجتماعه الأول لعام 2025 : للعام الثاني على التوالي دون عجز مالي وتحقيق ارباح وتسديد مديونية

وطنا اليوم:عقد مجلس إدارة البريد الأردني اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة معالي السيد سامي الداوود وحضور أعضاء مجلس الادارة والمدير العام، وقد تضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص نتائج أعمال الشركة ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها.

حيث أطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعضاء مجلس الإدارة على الإجراءات التي تم تنفيذها بناءا على توجيهات دولة رئيس الوزراء خلال زيارته للبريد الأردني بتعزيز الخدمات البريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية (النوافذ البريدية)، بالإضافة إلى إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالاشتراك في الصناديق البريدية لأهمية دورها في مشروع العنونة الوطنية، كما تم استعراض أهم المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.

كما تم الاطلاع على الوضع المالي للشركة للعام 2024 والذي أظهر تحقيق ارباحا مالية تفوق 3 مليون دينار دون أي خسائر بالإضافة لتسديد ديون إضافية بقيمة 4 مليون دينار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:41

حسّان: ضرورة تعاون جميع المؤسَّسات مع الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة

20:38

المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقدم مساعدات غذائية لأهالي شمال غزة

20:00

توقعات بإعلان السبت أول أيام شهر رمضان

19:43

تحذير نيابي من خطورة مساعي تغيير تسمية الضفة الغربية إلى “يهودا والسامرة”

19:36

مدير الجمارك يوجه بالاستعداد مبكرا لتسهيل حركة الركاب والشحن قبيل شهر رمضان والأعياد

19:30

تعليمات الخيم الرمضانية: تبتعد عن أماكن العبادة والسكن وعدم الإزعاج

19:25

شهرُ رمضانَ السوريِّ الحُرِّ ب

19:23

لقاء مع الشيخ ابوبكر الفقي انقدازن رئيس مجلس قبائل الطوارق في ليبيا

19:20

حل الحزب وإلقاء السلاح.. نص الإعلان التاريخي لعبدالله أوجلان

19:13

بني مصطفى: الأردن يسير في الاتجاه الصحيح نحو تكريس حضور المرأة

19:10

عملية دهس وطعن مزدوجة تسفر عن إصابة 10 إسرائيليين

16:46

الجمارك : 2651 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

وفيات
وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025