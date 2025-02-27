البريد الأردني خلال اجتماعه الأول لعام 2025 : للعام الثاني على التوالي دون عجز مالي وتحقيق ارباح وتسديد مديونية

وطنا اليوم:عقد مجلس إدارة البريد الأردني اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة معالي السيد سامي الداوود وحضور أعضاء مجلس الادارة والمدير العام، وقد تضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص نتائج أعمال الشركة ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها.

حيث أطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعضاء مجلس الإدارة على الإجراءات التي تم تنفيذها بناءا على توجيهات دولة رئيس الوزراء خلال زيارته للبريد الأردني بتعزيز الخدمات البريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية (النوافذ البريدية)، بالإضافة إلى إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالاشتراك في الصناديق البريدية لأهمية دورها في مشروع العنونة الوطنية، كما تم استعراض أهم المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.

كما تم الاطلاع على الوضع المالي للشركة للعام 2024 والذي أظهر تحقيق ارباحا مالية تفوق 3 مليون دينار دون أي خسائر بالإضافة لتسديد ديون إضافية بقيمة 4 مليون دينار