انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 30 قرشاً

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس، 30 قرشاً للغرام بحسب التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلال بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق إلى 58.6 دينارًا للبيع مقابل 56.6 دينارًا للشراء.

وكما بلغت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 67.3 دينارا و 52 دينارا 39.5 دينارا على التوالي.