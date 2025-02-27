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بنك ABC يُعلن عن إطار عمل للتمويل المستدام لتعزيز استراتيجيته في مجال الاستدامة

منذ دقيقة واحدة
بنك ABC يُعلن عن إطار عمل للتمويل المستدام لتعزيز استراتيجيته في مجال الاستدامة

وطنا اليوم:يُعلن بنك ABC عن إطلاق إطار عمل للتمويل المستدام (“إطار العمل”)، وهو عبارة عن دليل شامل يُبيّن نهج البنك وأسلوبه في مجال التمويل المستدام. يُحدّد إطار العمل معاييرًا واضحة لمشاريع التمويل الأخضر والاجتماعي والمستدام والمشاريع المرتبطة بالاستدامة والتحوّل لها، بما يضمن التوافق مع استراتيجية الإستدامة لمجموعة بنك ABC.
وبهذه المناسبة، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يؤدي القطاع المصرفي دورًا رئيسيًا في تيسير التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة. في بنك ABC، وضعنا الاستدامة في صميم استراتيجيتنا، والتمويل المستدام هو ركن أساسي لهذا الإلتزام. يُشكل تدشين إطار عمل للتمويل المستدام مرحلة هامة في مسيرتنا، مما يتيح لنا الاستمرار في دعم عملائنا لتحقيق أهدافهم المتعلقة بالاستدامة.”
تم إعداد إطار العمل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وهو يحدد المعايير البيئية والاجتماعية التي يجب أن تستوفيها أنشطة التمويل ليصنفها البنك كأنشطة مستدامة. وكجزء من التزام البنك بالحوكمة السليمة والشفافية، حصل بنك ABC على تقييم مستقل من طرف ثانٍ ومراجعة خارجية من قبل ISS-Corporate، وهي شركة عالمية لخدمات التقييم المستقل. أكدت ISS-Corporate أنّ إطار عملنا يتماشى تمامًا مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة الصادرة جميعها عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال(ICMA) ، كما أكدت المؤسسة على توافق إطار عملنا مع مبادئ القروض الخضراء والقروض الاجتماعية الصادرتين عن رابطة سوق القروض(LMA) ، بالإضافة إلى مساهمة إطار العمل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يخضع الإطار لمراجعة دورية تماشيًا مع ممارسات السوق، وينوي البنك تقديم تقارير سنوية حول أثر الإطار، ونشرها عبر موقعه الإلكتروني.
يمكن الاطلاع على إطار العمل للتمويل المستدام الخاص ببنك ABC من خلال هذا الرابط.
https://www.bank-abc.com/en/AboutABC/Sustainability/Documents/BH2412025%20Bank%20ABC%20Sustainable%20Finance%20Framework-Final_Digital.pdf

للاطلاع على التقييم المستقل من الطرف الثاني الذي أجرته مؤسسة ISS Corporate ، يُرجى زيارة هذا الرابط.

https://www.bank-abc.com/en/AboutABC/Sustainability/Documents/241003_Bank%20ABC_SPO_External%20Review.pdf


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