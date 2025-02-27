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إبعاد 97 أسيرًا فلسطينيًا إلى الخارج وحماس تطالب العالم بوقف ازدواجية المعايير

منذ 28 ثانية
إبعاد 97 أسيرًا فلسطينيًا إلى الخارج وحماس تطالب العالم بوقف ازدواجية المعايير

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات المصرية تسلّمت 97 أسيرًا فلسطينيًا قررت سلطات الاحتلال إبعادهم إلى الخارج.
وذكرت مصادر فلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي علق الإفراج عن 24 أسيرا من الأطفال لحين التأكد من هوية جثث المحتجزين الأربعة.
في السياق ذاته، أكدت حركة حماس أن 600 أسير فلسطيني سيتم الإفراج عنهم بعد مماطلة الاحتلال في تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى عدد من الأسرى الأطفال والنساء المحتجزين في سجون الاحتلال.
وأوضحت الحركة أنها فرضت التزامن بين تسليم جثامين أسرى الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لمنع الاحتلال من التهرب من التزاماته.
وشددت حماس على أن محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن الأسرى باءت بالفشل أمام إصرار الحركة والجهود الحاسمة للوسطاء في مصر وقطر، مؤكدة أن الاحتلال لم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
كما جددت الحركة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن أي تراجع من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم.
ودعت حماس الوسطاء إلى الاستمرار في الضغط على الاحتلال، كما طالبت بعض الدول بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الأسرى، منتقدة التركيز على أسرى الاحتلال وتجاهل معاناة الأسرى الفلسطينيين.


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