قتلى ومصابون جراء تحطم طائرة عسكرية سودانية

وطنا اليوم:أعلن الجيش السوداني فجر اليوم الأربعاء، مصرع عدد من العسكريين والمدنيين في تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، ذكر الجيش في بيان،” تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، واحتسبنا عددا من القتلى ومصابين عسكريين ومدنيين جرى إسعافهم، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75″.

وأوضح مصدر عسكري في الخرطوم، أن “طائرة نقل تابعة للجيش السوداني تحطمت، وأسفر الحادث عن مقتل عدد من الضباط كانوا على متنها”، مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت نتيجة خطأ فني.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد من موقع الحادث، وسط تدخل فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، وسط ترجيحات أولية بأن عطلا فنيا كان وراء سقوط الطائرة.

من جهته، أوضح مصدر طبي في مستشفى النوّ في أم درمان، أن “جثث 5 مدنيين على الأقل وعدد من الجرحى، نقلت للمستشفى بعد الحادث”، فيما أفاد شهود عيان بوقوع أضرار في العديد من المنازل قرب موقع الحادث.