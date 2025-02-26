بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قتلى ومصابون جراء تحطم طائرة عسكرية سودانية

26 فبراير 2025
قتلى ومصابون جراء تحطم طائرة عسكرية سودانية

وطنا اليوم:أعلن الجيش السوداني فجر اليوم الأربعاء، مصرع عدد من العسكريين والمدنيين في تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، ذكر الجيش في بيان،” تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، واحتسبنا عددا من القتلى ومصابين عسكريين ومدنيين جرى إسعافهم، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75″.
وأوضح مصدر عسكري في الخرطوم، أن “طائرة نقل تابعة للجيش السوداني تحطمت، وأسفر الحادث عن مقتل عدد من الضباط كانوا على متنها”، مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت نتيجة خطأ فني.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد من موقع الحادث، وسط تدخل فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وأعلنت السلطات فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، وسط ترجيحات أولية بأن عطلا فنيا كان وراء سقوط الطائرة.
من جهته، أوضح مصدر طبي في مستشفى النوّ في أم درمان، أن “جثث 5 مدنيين على الأقل وعدد من الجرحى، نقلت للمستشفى بعد الحادث”، فيما أفاد شهود عيان بوقوع أضرار في العديد من المنازل قرب موقع الحادث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

إليكم حالة الطقس بالأردن أول أيام رمضان

02:11

استكمال العملية السابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين السبت وتطورات وقف إطلاق النار بغزة..

01:50

الصليب الأحمر يتسلم جثامين 4 إسرائيليين من “حماس”

00:10

وزيرة السياحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مجلس أمناء المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية 

23:37

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

22:04

المحامي سامي الخوالده رئيساً لهيئة شباب نحن الاردن استخرج لي الخبر

21:07

الحزب الوطني الإسلامي في ضيافة مجموعة من شباب محافظة الكرك

20:55

ترمب: سنستعيد أموالًا من أوكرانيا وقرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

20:48

وزير الأوقاف يؤكد جاهزية المسجد الأقصى في رمضان بعد صيانة جميع مرافقه

20:44

الأمير الحسن : استغلال إسرائيل للطاقة يخدم عملياتها العسكرية

20:23

النائب الاسبق غازي ابو جنيب يثير الجدل حول شخصيات تحوم حولها الشبهات

20:16

أبرز المسلسلات العربية في رمضان 2025

وفيات
وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة الله