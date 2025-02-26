خبراء يحذرون: الفيضانات المفاجئة تهدد تراث البترا

وطنا اليوم:حذر خبراء آثار وبيئة من الخطر المتزايد الذي تشكله الفيضانات المفاجئة على محمية البترا الأثرية، إذ باتت تشكل تهديدا مباشرا للمعالم المنحوتة في الصخور الوردية، لاسيما مع ازدياد حالات السيول الجارفة في المنطقة. وتعمل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على تكثيف جهودها لحماية هذا الإرث العالمي الفريد.

ويؤكد خبير الأثآر، محمد الطراونة، أن الفيضانات المفاجئة من أخطر الظواهر الطبيعية التي تهدد مدينة البترا، إذ تتسبب الأمطار الغزيرة في تدفق كميات كبيرة من المياه عبر الوديان والشقوق الصخرية، ما يؤدي إلى تآكل المعالم الأثرية والمنحوتات الحجرية، بالإضافة إلى تأثير الرطوبة الكبير على واجهات الحجر الرملي، مشيرا الى ضرورة إعادة تأهيل السدود النبطية للحد من مخاطر الفيضانات.

من جهته، أكد أستاذ جيولوجيا المياه والبيئة والاستكشاف الجيوفيزيائي في جامعة الحسين بن طلال الفرجات، أن الفيضانات تؤثر بشكل كبير على صخور وآثار محمية البترا، اذ تسرّع عمليات الحت والتعرية، لاسيما أن معظم آثار المدينة منحوتة في صخور رملية ذات تماسك متباين، وضعفها يزيد من تعرضها للتآكل والانهيار بفعل تدفق المياه الجارف، إضافة إلى فقدان تدريجي للمعالم الأثرية، التي تمثل جزءا مهما من التراث الإنساني، مشيرا إلى أن التغير المناخي يفاقم هذه المخاطر مع تزايد شدة الفيضانات وتكرارها في العقود الأخيرة، كما أن الطبيعة الرسوبية لهذه الصخور تزيد من حساسيتها للعوامل الجوية والمائية.

وأشار الفرجات، إلى أن الفيضانات تنحت قيعان الواجهات والأعمدة الأثرية، ما يزيد من خطر تآكلها وعدم استقرارها، إضافة إلى ارتفاع احتمال تساقط الكتل الصخرية ضعيفة التماسك، ما يشكل تهديدا مباشرا للزوار وللبنية الأثرية ذاتها.

وأكد ضرورة إجراء دراسات جيوهندسية تفصيلية لثباتية الصخور واستقرارها، لضمان حماية هذه المعالم التاريخية من التأثيرات الطبيعية المتزايدة بفعل التغيرات المناخية.

وفيما يخص التباين الحراري يقول خبير الآثار والباحث طاهر الفلاحات، إن الفرق الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار يزيد من المخاطر التي تواجه الموقع الأثري، لا سيما أن طبيعة الصخور رملية أي سهلة التأثر بعوامل الطقس المختلفة، وارتفاع وانخفاض الحرارة المتكرر يؤدي إلى تشققات وتصدعات في الصخور والمعالم الأثرية.

وأكد دور سلطة إقليم البترا، في مواجهة المخاطر المناخية بقيامها بالعديد من المبادرات والمشاريع للتكيف مع آثار التغير المناخي.

من جهتها، أشارت خبيرة الدراسات المناخية والنمذجة الهيدرولوجية، والمسؤولة عن قسم إدارة المخاطر في سلطة إقليم البترا، دانية العيساوي، إلى أن التغير المناخي يشكل تهديدا متزايدا على المواقع الأثرية في الأردن، وعلى رأسها البترا، التي أصبحت أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بسبب التغيرات في أنماط الطقس.

وأوضحت أن الموقع، نظرا لوقوعه في واد ضيق، معرض بشكل خاص لجريان السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على المعالم الأثرية ويشكل خطرا على الزوار.

وكانت فيضانات تشرين الثاني عام 2018 مثالا واضحا على ذلك، حيث استدعت إخلاء السياح من الموقع، ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات الحماية والتكيف مع هذه الظواهر المناخية المتزايدة.

وأضافت العيساوي أن السلطة اتخذت عددا من التدابير للتخفيف من آثار الفيضانات، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين البنية التحتية للصرف، وتعزيز خطط إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ.

وأكدت حرص السلطة على تعزيز الوعي العام والتدريب على الاستعداد لمخاطر الفيضانات، مع فرض لوائح صارمة على البناء واستخدام الأراضي في المناطق المعرضة للخطر، مشيرة إلى أهمية تحديث نظام الإنذار المبكر بحيث يدمج التوقعات المناخية، ما يتيح تحذيرات أكثر دقة، إضافة إلى تطوير خرائط تفصيلية لمخاطر الفيضانات تغطي جميع أنحاء المنطقة، والتي تأخذ في الاعتبار سيناريوهات التغير المناخي المستقبلية.

وأشارت إلى أن حماية البترا تتطلب نهجا متكاملا يجمع بين البحث العلمي والتخطيط الهندسي والإدارة البيئية المستدامة، لضمان الحفاظ على هذا الموقع الأثري الفريد للأجيال القادمة.