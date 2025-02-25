ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنحاس في الاردن

وطنا اليوم:كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، عن ترخيص شركات متخصصة بالبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية لأول مرة، إضافة إلى العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

وأشار الخرابشة خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول للطاقة والإعمار في الأردن، الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع التعدين.

‎وأكد الخرابشة، في المؤتمر، أن الأردن يمتلك قطاع طاقة متطوراً، مشيراً إلى أن ما يقارب 27% من الطاقة الكهربائية في المملكة يتم توليدها من مصادر متجددة، ما يجعل الأردن في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية.

‎وأكدت الأمينة العامة لوزارة الطاقة، أماني العزام، أن الأردن يعتمد على عدة مصادر للحصول على الغاز الطبيعي، أبرزها سفينة الغاز العائمة في ميناء العقبة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع لتحويل الغاز إلى غاز مضغوط بهدف تقليل التكاليف على المدن الصناعية.

كما أوضحت أن الوزارة مستمرة في استبدال العدادات الذكية والعمل على أتمتة خدمات قطاع الطاقة والمعادن، بحيث تصبح متاحة إلكترونياً قريباً.

‎وأوضح رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن عام 2024 شهد تنفيذ تعرفة كهربائية محفزة ساهمت في تحقيق وفر مالي للقطاعات المستفيدة، مؤكداً أن 75% من العدادات في المملكة تم استبدالها إلى ذكية، مع خطط لاستكمال المشروع بالكامل قريباً.

رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، أكد أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة كميات الغاز المتوفرة في المملكة، لافتاً إلى أن نتائج الدراسات تشير إلى أن حقل الريشة يحتوي على 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي كمية تكفي احتياجات الأردن لمدة ست سنوات.

‎واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والثروة المعدنية، والعمل على تحقيق التحول الطاقي المستدام لدعم الاقتصاد الوطني.

وشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والبناء، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وشركات رائدة في القطاعين العام والخاص.