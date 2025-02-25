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كلب ضال ينهش جسد طفلا والصحه تخضعه لبروتوكول علاجي

منذ 3 دقائق
كلب ضال ينهش جسد طفلا والصحه تخضعه لبروتوكول علاجي

وطنا اليوم:تعرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات للعقر من قبل كلب ضال في منطقة المنارة بمدينة اربد ما استدعى نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي لتلقي العلاج اللازم.
وبحسب مديرية صحة إربد فقد تعرض الطفل لعضات في جسده ويخضع حاليا للبرتوكول العلاجي الخاص بحالات العقر والذي يشمل تقديم اللقاحات والمضادات الحيوية اللازمة لضمان عدم حدوث أي مضاعفات.
وتشهد مناطق إربد انتشارا للكلاب الضالة ما يثير قلق الأهالي ويجدد المطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات مكثفة للحد من هذه الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين خاصة الأطفال.
ووفق صحة اربد ان المسالة تتطلب استكمال البروتوكول الطبي لاي حالة يتم عقرها بأخذ 14 ابرة ضمن برنامج وجدول زمني يصل لستة شهور متواصلة للحماية من داء الكلب “السعار” اذ ان كلفة علاج المريض الواحد ممن يتعرض لعقر تتراوح بين 600 ـ 800 دينار


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