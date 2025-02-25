زين تُطلق دوراتها التدريبية المجانية بمراكزها في 6 محافظات

وطنا اليوم:مواصلةً لدورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم قِطاعي التعليم والشباب في المملكة، وفي إطار التزامها بتمكين الشباب اجتماعياً واقتصادياً؛ تواصل شركة زين الأردن ومنذ 17 عاماً وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وكلية التدريب المهني المتقدم والأونروا، إطلاق الدورات التدريبية المجانية المُكثفة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية.

ويندرج إطلاق الدورات التدريبية المجانية في إطار التزام شركة زين الأردن بإمداد ب الشباب الأردني من كلا الجنسين بكافة المهارات التعليمية المهنية والتقنية اللازمة والمساهمة في صقل مهاراتهم وتطويرها باستمرار لتواكب متطلبات السوق المتغيرة، مما يسهم في تحسين دخل الأفراد وتخفيض معدلات ونِسب البطالة والفقر لتحقيق التنمية وتعزيز ازدهار الاقتصاد الوطني، حيث تتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تُطبقها شركة زين عبر كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.

وتُعقد الدورات المجانية في مراكز زين الستة في معاهد التدريب المهني في المنتشرة في محافظات الزرقاء واربد والطفيلة والكرك والسلط، وللاجئين الفلسطينين بمركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا، حيث تمتد فترة الدورات حتى 6 أشهر بواقع 700 ساعة تدريبية تشمل المجالين العملي والنظري تحت إشراف أمهر الخبراء الفنيين والمدربين، مما يتيح للمشاركين فرصة اكتساب مهارات تقنية متقدمة تمكّنهم من دخول سوق العمل أو بدء مشاريعهم الخاصة، وسيحصل الخريجون على شهادة مزاولة المهنة الُمصدقة والمعتمدة من وزارة العمل، لمزاولة هذه المِهن والحصول على فُرص وظيفية مباشرة بعد تخرّجهم، فيما تقوم شركة زين بتشبيك خريجي مراكزها مع الشركات العاملة في قِطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية، كما تقوم الشركة بدفع بدل المواصلات للطلبة وتزويدهم بكافة المعدات والأدوات المُستخدمة في الصيانة بعد انتهاء فترة التدريب.

وتجاوز إجمالي عدد المُستفيدين من هذه الدورات حتى اليوم الـ 2000 شاب وشابة، وبلغ متوسط نسبة تشغيل الخريجين حسب إحصائيات مؤسسة التدريب المهني الـ60% للذكور والإناث، فيما كانت شركة زين قد أعلنت عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إمكانية التسجيل في دوراتها المجانية عبر زيارة أحد فروع مراكزها في مؤسسة التدريب المهني، أو من خلال زيارة صفحة التسجيل في الدورات على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التدريب المهني عبر الرابط:

https://ereg.vtc.gov.jo/Zain_AppM.aspx.