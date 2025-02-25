53% من الأردنيين يؤيدون زيادة ضريبة التبغ

وطنا اليوم:أعلن الدكتور غيث عويس، مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الأردنية، أن الوزارة أجرت المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين فوق 15 عامًا في الأردن، بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية ووكالة التعاون الإسباني، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا المسح تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية كأداة رقابية لتقييم عادات التدخين ودعم السياسات الصحية.

وكشفت نتائج المسح أن 53% من الأردنيين يؤيدون زيادة الضريبة على منتجات التبغ، بينهم 33% من المدخنين.

وبيّنت الأرقام أن 4.1% من السكان يدخنون التبغ المسخن حاليًا، بواقع 82.6% ذكور و17.4% إناث، فيما تصل نسبة مدخني الأرجيلة إلى 14%، مع تفوق الإناث بنسبة 54% مقابل 46% للذكور.

أما السجائر الإلكترونية، فيدخنها 7.2% من الأردنيين، منهم 79.3% ذكور و20.7% إناث.

وأكدت الوزارة أن هذا المسح يعزز جهودها في مكافحة التدخين، حيث تظهر البيانات تنوعًا في عادات التدخين بين الجنسين، مما يستدعي استراتيجيات توعوية مستهدفة للحد من هذه الظاهرة وتقليل مخاطرها الصحية.