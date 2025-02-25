أورنج الأردن والرأي توقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز التحوّل الرقمي في الإعلام

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامهما وجهودهما لدعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام، أعلنت أورنج الأردن والمؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بينهما، بهدف تمكين الإعلام الرقمي بتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع وتعزيز استخدام التكنولوجيا في العمل الصحفي.

وقد وقعت الاتفاقية في الثالث والعشرين من شباط الجاري، من قبل كل من الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن فيليب منصور، ومدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” هيام الكركي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة “الرأي” سميح المعايطة، ورئيس تحرير الصحيفة الدكتور خالد الشقران، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن المهندسة رنا الدبابنة.

وحول هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن فيليب منصور: “اليوم نرسخ شراكة استراتيجية تجمع بين الإرث الممتد لجريدة الرأي والابتكار المتواصل الذي تقدمه أورنج الأردن. إن هذه الاتفاقية بين الشركتين الأردنيتين العريقتين هي خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتنا كشريك رقمي موثوق في القطاع الإعلامي، حيث نواصل الالتزام بتقديم حلول رقمية متطورة تواكب متطلبات العصر”. وأضاف: “نؤمن بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون المثمر وتسهم في دفع عجلة التقدم الرقمي في المشهد الإعلامي الأردني، مستندين إلى علاقتنا الممتدة مع جريدة الرأي وخبراتنا المشتركة في خدمة المجتمع الأردني.”

ومن جانبه، أكد المعايطة على دور صحيفة الرأي المحوري في التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي ستعمل على الحفاظ عليه عبر منصاتها الإلكترونية التي تعد مصدراً موثوقاً ومهماً للمعلومة لكل من المتابع والقارئ.

وقال إن توقيع الاتفاقية مع شركة أورنج يعزز سعي المؤسسة نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاعين عن طريق تقديم محتوى إعلامي رقمي مميز يتناسب مع تطلعات الجمهور.

وبدورها شددت الكركي على أهمية التحول الرقمي مع ضرورة الاحتفاظ بجودة المحتوى والأصالة والمصداقية التي تتمتع بها “الرأي”، حيث بات الإعلام الرقمي القوة المحركة لمعظم المؤسسات الإعلامية.

وأكدت على أهمية الاستعانة بأحدث التقنيات الأدوات التحليلية المتطورة والذكاء لاصطناعي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ؛لتحافظ “الرأي” على الصدراة في فضاء الإعلام الرقمي المتسارع عن طريق التعاون مع شركائها الاستراتيجين كشركة “أورانج الأردن” والتي تعد من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة .

وفي ختام حفل توقيع الاتفاقية، أكد الحضور أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا والاتصالات في دعم التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير المشهد الإعلامي الأردني وتعزيز قدرته على مواكبة احتياجات الجمهور خاصة من الجيل الجديد في العصر الرقمي.

وعبره هذه الاتفاقية تجسد أورنج الأردن شعارها “دايماً معاك” من خلال خدماتها وحلولها التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات وأبناء المجتمع في مختلف مناحي الحياة، انطلاقاً من مكانتها رقمي رائد ومسؤول.