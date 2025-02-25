اتفاقية للتوعية بين زها الثقافي والجمعية الملكية الصحية

وطنا اليوم:وقع مركز زها الثقافي والجمعية الملكية للتوعية الصحية اتفاقية تعاون مشترك لتطبيق برامج صحية تُعنى بالتوعية بمرض السكري.

وبموجب الاتفاقية سيكون هنالك تدريبات وفعاليات ومبادرات تستهدف كافة شرائح المجتمع المحلي في جميع محافظات المملكة.

ووقع الاتفاقية عن المركز مديرته التنفيذية رانيه صبيح وعن الجمعية المدير العام الدكتورة أمل عريفج.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في تطبيق بعض الأنشطة والبرامج التوعوية التي تديرها الجمعية في مراكز زها في مختلف المحافظات.

وبموجب الاتفاقية يعمل مركز زها على تنسيب المتدربين لحضور الورشات التدريبية، المنعقدة من قبل الجمعية الخاصة بالبرامج التي سيتم تطبيقها في مراكز زها.

كما يعمل المركز على تطبيق البرامج والأنشطة بناءً على احتياجات كل برنامج والترتيب للفعاليات التوعوية والصحية المشتركة بين الفريقين إضافة الى التنسيق لإقامة فعاليات وأنشطة تثقيفية في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجمعية.

وستقوم الجمعية بتنفيذ وإدراة البرامج بين الفريقين ضمن نطاق عملها ووفق رؤيتها وقيمها وأهدافها.

إلى جانب تدريب المستفيدين ضمن البرامج أو الأنشطة أو المبادرات المتفق عليها وبالتنسيق مع المركز.

كما تقدم الجمعية الدعم الفني للميسرين في مركز زها المشاركين في تطبيق البرامج ليتسنى تطبيق الأنشطة التثقيفية بشكل ينعكس ايجاباً على الوعي الصحي لديهم وقدرتهم على إيصال التوعية بالشكل الصحيح وبما يتماشى مع أهداف البرامج المتفق على تطبيقها ورؤية الفريقين.

وبحسب الاتفاقية يتعاون الفريقين في التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات ذات الصلة، ونشر الرسائل التوعوية والإعلانات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمتفق عليها بينهم.

ويشار إلى أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية تهدف لتطوير وتنفيذ برامج تنموية تُعنى بالتثقيف الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى زيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع من اتباع أنماط حياة صحية من خلال التعريف بنمط صحي وآمن، وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات صحية وسليمة، وتسهيل الوصول للمعرفة والمعلومات المتعلقة بالصحة، وإدخال الأنشطة البدنية في الحياة اليومية، وتحضير الأنظمة الغذائية والتغذية المناسبة، وتحضير بيئة آمنة والمحافظة عليها