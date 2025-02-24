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وزير دولة لتطوير القطاع العام يوجه رسالة للعاملين في القطاع العام

منذ 36 ثانية
وزير دولة لتطوير القطاع العام يوجه رسالة للعاملين في القطاع العام

وطنا اليوم_وجّه وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك رسالة إلى العاملين في القطاع العام في فيديو مصوّر نشرته حسابات تحديث القطاع العام على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع صدور النظام المعدّل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في الجريدة الرسمية في عدد خاص اليوم الاثنين.

 

وأكد أبو صعيليك أن موظفي القطاع العام هم العامل الأساس في إنجاح المنظومة التحديثية للقطاع العام، وإبراز القيم الأردنية الأصيلة في استقبال المواطنين وتقديم الخدمة بجودة ويسر، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة أن يكون التحديث الإداري رافعاً أساسياً للتحديث الاقتصادي والسياسي.

 

وقال أبو صعيليك إن منظومة الموارد البشرية جاءت بمبادئ إصلاحية، أهمها التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، والانتقال في مبدأ الترقية المرتبط بمرور الزمن إلى الترقية المعتمدة على الكفايات، إلى جانب تحديد الراتب للموظف بناء على الأهمية النسبية للوظيفة.

 

وأضاف أن تقييم الأداء في القطاع العام أصبح مرتبطاً بمقدار ما يحققه الموظف من أهداف الدائرة التي يعمل بها بدلاً من التقييم التقليدي للأداء.

 

وكان مجلس الوزراء قد أقّر النظام المعدّل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 بعد أن تم تشكيل لجنة مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبعد عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المختصين، واستقبال ملاحظات تفصيلية من 50 وزارة ودائرة حكومية حول النظام.


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صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في الجريدة الرسمية

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