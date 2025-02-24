طقس العرب: الليلة القادمة الأشد برودة على الأردن منذ سنوات ومخاوف من وصول الصقيع إلى الأغوار

وطنا اليوم:تُشير أحدث الخرائط الجوية الصادرة عن مركز طقس العرب إلى أن الأردن سيتأثر، اعتبارًا من ليلة الإثنين/الثلاثاء، بكتلة هوائية قطبية قارسة البرودة، حيث ستبلغ ذروة تأثيرها، لتصل إلى مستويات غير معتادة واستثنائية من البرودة.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض حاد وسريع على درجات الحرارة خلال ساعات الليل، حيث ستنخفض إلى ما دون الصفر المئوي في عدة مناطق من المملكة مع انتصاف الليل. ومع مرور الساعات، ستواصل درجات الحرارة انخفاضها، لتصل الصغرى في العاصمة عمّان ومناطق عديدة إلى نحو -4 درجات مئوية، مع درجات حرارة ملموسة أقل في العديد من المناطق.

تدنٍ قياسي للحرارة

في مناطق البادية والسهول الشرقية والمناطق الصحراوية وقمم المرتفعات الجنوبية، يُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أقل من -6 درجات مئوية، وربما تكون أدنى في المناطق غير المأهولة والمفتوحة.

أما في مناطق الأغوار، فقد تنخفض الحرارة إلى نحو 3 درجات مئوية، خاصة في الأغوار الشمالية، مع احتمالية وصول الحرارة السطحية إلى ما دون الصفر المئوي، مما يزيد من مخاطر تشكل الصقيع وتأثيره على المحاصيل الزراعية.

وحذّر طقس العرب المزارعين بضرورة أخذ هذه الظروف على محمل الجد، نظرًا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمزروعات بسبب درجات الحرارة المتدنية. كما أشار إلى أن هذه الليلة قد تسجل أدنى درجات حرارة منذ عدة سنوات.

توصيات هامة

بناءً على هذه التوقعات، ينصح طقس العرب المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة، ومن أبرز التوصيات:

ارتداء الملابس الثقيلة للوقاية من البرودة القاسية.

استخدام مانع التجمد في المركبات، وتغطية المواسير الخارجية لحمايتها من التجمد.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات من تأثير الصقيع.

مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة لتجنب أي مخاطر.

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في المحافظات

إربد: °3-

عجلون: °4-

جرش: °3-

المفرق: °5-

البلقاء: °3-

عمّان: °3-

الزرقاء: °2-

مأدبا: °3-

الكرك: °4-

الطفيلة: °3-

معان: °3-

العقبة: °4

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الباردة خلال الأيام المقبلة، مما يستدعي متابعة التحديثات الجوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة هذه الظروف المناخية القاسية.