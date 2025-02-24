وطنا اليوم:أكدت السفارة الأردنية في الرياض ضرورة حجز موعد إلكتروني عند الرغبة بمراجعتها لإنجاز أي معاملة قنصلية، وقبل يوم من الموعد على الأقل، ومن خلال الرابط التالي: (booking.mfa.gov.jo).
وقالت السفارة في منشور لها عبر موقع “اكس” إن هذا الإجراء يأتي بهدف سرعة إنجاز المعاملات، وتقديم خدمة أفضل ضمن الأوقات المحددة.
السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا
وطنا اليوم:أكدت السفارة الأردنية في الرياض ضرورة حجز موعد إلكتروني عند الرغبة بمراجعتها لإنجاز أي معاملة قنصلية، وقبل يوم من الموعد على الأقل، ومن خلال الرابط التالي: (booking.mfa.gov.jo).