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السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا

منذ 52 ثانية
السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا

وطنا اليوم:أكدت السفارة الأردنية في الرياض ضرورة حجز موعد إلكتروني عند الرغبة بمراجعتها لإنجاز أي معاملة قنصلية، وقبل يوم من الموعد على الأقل، ومن خلال الرابط التالي: (booking.mfa.gov.jo‎).
وقالت السفارة في منشور لها عبر موقع “اكس” إن هذا الإجراء يأتي بهدف سرعة إنجاز المعاملات، وتقديم خدمة أفضل ضمن الأوقات المحددة.


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