بالتفاصيل .. تحليلاً لأداء البنوك في الاردن لعام 2024: الأقوى والأضعف وفقاً للبيانات الماليه

وطنا اليوم:شهد القطاع المصرفي الأردني أداءً متباينًا خلال عام 2024، حيث تفوقت بعض البنوك في الربحية والنمو، بينما عانت أخرى من انخفاض ملحوظ في صافي الدخل وعائد السهم. وفيما يلي نظرة تحليلية لأداء البنوك الأردنية الأقوى والأضعف وفقًا لعدة معايير رئيسية.

البنوك الأقوى لعام 2024

1. الأكثر ربحية (صافي الدخل الأعلى لعام 2024)

• البنك العربي (ARBK): 802.476 مليون دينار.

• بنك الإسكان (THBK): 153.762 مليون دينار.

• البنك الأردني الكويتي (JOKB): 117.329 مليون دينار.

التحليل:

يحتل البنك العربي الصدارة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ما يعكس استقراره المالي وقوة استثماراته. يليه بنك الإسكان، ثم البنك الأردني الكويتي، وكلاهما يتمتع بأداء مستقر.

2. الأعلى في عائد السهم لعام 2024

• البنك العربي (ARBK): 1.25 دينار.

• البنك الأردني الكويتي (JOKB): 0.78 دينار.

• بنك الإسكان (THBK): 0.49 دينار.

التحليل:

يظهر البنك العربي تفوقًا في عائد السهم، ما يعكس كفاءة توزيعات الأرباح، في حين يأتي البنك الأردني الكويتي في المرتبة الثانية، يليه بنك الإسكان.

3. الأكثر نموًا في صافي الدخل (نسبة التغير من 2023 إلى 2024)

• بنك المال الأردني (CAPL): نمو بنسبة 50.2%.

• البنك الأردني الكويتي (JOKB): نمو بنسبة 23.36%.

• بنك صفوة الإسلامي (SIBK): نمو بنسبة 16.22%.

التحليل:

سجل بنك المال الأردني أعلى نسبة نمو في صافي الدخل، ما يعكس تحسن أدائه المالي بشكل لافت، يليه البنك الأردني الكويتي وبنك صفوة الإسلامي، مما يدل على نجاح استراتيجيات التوسع والتحسين المالي.

الاستنتاج:

• البنك العربي (ARBK): الأفضل من حيث الربحية وعائد السهم.

• بنك المال الأردني (CAPL): الأكثر نموًا في الأرباح.

• بنك الإسكان (THBK): حافظ على أداء مالي مستقر.

البنوك الأضعف لعام 2024

1. أقل البنوك ربحية (صافي الدخل لعام 2024)

• بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABCO): 2.288 مليون دينار.

• البنك التجاري الأردني (JCBK): 10.781 مليون دينار.

• بنك القاهرة عمان (CABK): 16.560 مليون دينار.

التحليل:

يعد بنك المؤسسة العربية المصرفية الأضعف من حيث صافي الدخل، حيث يحقق أدنى الأرباح بين جميع البنوك، بينما يعاني كل من البنك التجاري الأردني وبنك القاهرة عمان من ضعف الأداء المالي.

2. أدنى عائد للسهم لعام 2024

• بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABCO): 0.02 دينار.

• بنك القاهرة عمان (CABK): 0.08 دينار.

• البنك الأهلي الأردني (AHLI): 0.09 دينار.

التحليل:

عائد السهم في بنك المؤسسة العربية المصرفية هو الأدنى، مما يعكس ضعف العوائد للمستثمرين، بينما يأتي بنك القاهرة عمان والبنك الأهلي الأردني في المراتب التالية.

3. أكبر تراجع في صافي الدخل (نسبة التغير من 2023 إلى 2024)

• بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABCO): انخفاض 61.6%.

• بنك القاهرة عمان (CABK): انخفاض 53%.

• بنك الأردن (BOJX): انخفاض 20%.

التحليل:

شهد بنك المؤسسة العربية المصرفية أكبر انخفاض في صافي الدخل، مما يشير إلى ضعف كبير في الأداء المالي، يليه بنك القاهرة عمان، الذي تراجع بشكل ملحوظ، ثم بنك الأردن.

الاستنتاج:

• بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABCO): الأضعف في جميع المعايير.

• البنك التجاري الأردني (JCBK): من بين الأقل ربحية.

• بنك القاهرة عمان (CABK): شهد انخفاضًا كبيرًا في الأرباح.

الخلاصة

يظل البنك العربي الأقوى في الأداء المالي، يليه بنك المال الأردني من حيث النمو، في حين يعاني بنك المؤسسة العربية المصرفية من تحديات كبيرة.