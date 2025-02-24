توجه لتركيب 9 بوابات أمنية إلكترونية في مطار عمَان

وطنا اليوم:أكدت وزارة النقل ومجموعة المطار الدولي، الاستمرار بعمليات التطوير والتحديث لمطار الملكة علياء الدولي.

وبحسب بيان صادر عن مجموعة المطار الدولي اليوم الاثنين، أنه تم التوقيع على بيان مشترك بين وزارة النقل والمجموعة بشأن الالتزام باستمرار عمليات التحديث والتطوير بمطار الملكة علياء، وذلك عقب قرار الحكومة العام الماضي بتمديد اتفاقية امتياز “التأسيس-الإدارة-النقل” الخاصة بمجموعة المطار الدولي حتى عام 2039، ما يضمن استمرار الاستثمار في إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل المطار.

ووقع البيان وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني ورئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فرناندو إتشيجاراي بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي، والأطراف ذات العلاقة.

وأكد الطرفان حرصهما على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في المطار، مشددان على التزامهما بتحسين تجربة المسافرين عبر تقديم خدمات متميزة وتطوير العقارات وتعزيز الابتكار وتقديم الحوافز للشركاء إلى جانب دفع المبادرات المستدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد حلول الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة التهتموني، أن تمديد اتفاقية الامتياز يشكل خطوة مهمة نحو مزيد من تطوير مطار الملكة علياء الدولي وتعزيز مكانته لأنه يعد مركزا إقليميا وعالميا للطيران، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لدعم قطاع النقل الجوي وتعزيز تنافسية المطار على المستوى الدولي.

وشددت على أهمية مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير البنية التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف مرافق المطار، ما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة.

وقالت إن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ داخل المطار من بينها الخطة التحسينية لزيادة القدرة الاستيعابية إلى 18 مليون مسافر سنويا وتركيب 9 بوابات أمنية إلكترونية حديثة تشمل 5 بوابات في قاعة القادمين و4 في قاعة المغادرين، إلى جانب مشروع تعزيز التزويد المائي وتطوير نقاط التفتيش الأمنية على مداخل المطار ومخارجه وإنشاء مشروع قيد التنفيذ للطاقة الشمسية في مرافق المطار ودراسات إعادة تأهيل المدرج الجنوبي.

وأضافت، أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، مبينة أن تطوير المطار يتطلب تعاونا وتنسيقا مستمرين بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء وتعزيز تنافسية أنشطة الطيران، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن بوصفه المحور الرئيسي لحركة النقل الجوي في المنطقة.

من جهته، قال إتشيجاراي إن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الأردنية إلى جانب الدعم المستمر من وزارة النقل، تشكل نقطة محورية في تحويل مطار الملكة علياء الدولي إلى منشأة عالمية المستوى حائزة على جوائز كما هي اليوم.

وأضاف أن “تمديد اتفاقية الامتياز حتى عام 2039 يعكس الثقة القوية التي منحتها الحكومة ومساهمونا على حد سواء، ما يعزز إيمانهم بقدرة مجموعة المطار الدولي على رفع مكانة المطار على مستوى قطاع الطيران العالمي.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يعد شهادة على الدور المهم للتعاون الحكومي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة بنجاح، مؤكدا أنه بالرغم من التحديات التي واجهناها خاصة جائحة كورونا فقد خرجنا أقوى وأكثر التزاما بمواصلة نجاح المطار لضمان استمراره في الازدهار ليكون انموذجا للتميز ومساهما رئيسيا في الاقتصاد الأردني.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير، إن تمديد اتفاقية امتياز مجموعة المطار الدولي يمثل إنجازا مهما لا يقتصر على التقدم التعاقدي فحسب، بل يؤكد أيضا “الشراكة الراسخة بين الحكومة الأردنية ومساهمينا”.

وأوضح أن هذا التمديد يعزز أيضا الدور الحيوي لشراكات القطاعين العام والخاص في تحويل البنية التحتية الوطنية إلى قصص نجاح عالمية.

وأكد دفيليير المضي قدما بتوسيع قدرة مطار الملكة علياء الدولي وربطه عالميا ودمج التقنيات الذكية وتعزيز مبادرات الاستدامة لضمان الحفاظ على مكانة المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم مع تشكيل تجربة ترحيبية يشعر فيها كل مسافر كأنه في بيته، معربا عن ثقته بقدرة المطار على تعزيز قطاعي الطيران والسياحة المحليين وتحفيز فرص العمل والإسهام في التقدم الاقتصادي للمملكة.