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تساقط الثلوج في عجلون وتحذيرات من الطقس البارد

منذ 9 ثواني
تساقط الثلوج في عجلون وتحذيرات من الطقس البارد

وطنا اليوم:شهدت محافظة عجلون صباح اليوم الاثنين، تساقطا للثلوج وذلك مع بقاء المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية قارسة البرودة قطبية المنشأ.
من جانبه قال رئيس قسم سير عجلون الرائد راتب الغراغير إنه تم توزيع مجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر للتعامل مع الواقع المروري خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة لتأمين الوصول الآمن للمواطنين وطلبة المدارس، داعياً السائقين اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر مشيراً إلى أنه تم بالأمس التعامل مع خمس حوادث نتج عنها أضرار مادية.
وبحسب دائرة الأرصاد، يسود طقس غائم جزئيا وشديد البرودة في أغلب المناطق، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة متقطعة من المطر في المناطق الغربية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية تكون أحيانا على شكل زخات خفيفة متفرقة من الثلج خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تتناقص الغيوم بشكل تدريجي ويسود طقس قارس البرودة ليلا، يرافقه تشكل للصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


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