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الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

منذ 4 ساعات
الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحث معه سبل تفعيل العمل العربي المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
كما بحث الصفدي وأبو الغيط التحضيرات للقمة العربية الطارئة بداية الشهر القادم.
وأكّد الصفدي وأبو الغيط أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، وتعميق التعاون والتنسيق؛ لمواجهة التحديات المشتركة، وخدمة القضايا والمصالح العربية.
وأكّد الصفدي وأبو الغيط ضرورة تكاتف جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.
وشدّدا على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو داخلها، وعلى القدرة على إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها، وعلى أن جمهورية مصر العربية الشقيقة تعمل على خطة لتحقيق ذلك بدعم عربي.
وأكّد الصفدي وأبو الغيط على ضرورة الحؤول دون تدهور الأوضاع بشكل أكبر في الضفة الغربية المحتلة، وعلى ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تهدّد بتفجّر الأوضاع.
وشدّد الصفدي وأبو الغيط على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق حل الدولتين هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
كما بحث الصفدي وأبو الغيط مستجدّات الأوضاع في سوريا، وأكّدا ضرورة دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق مختلف مكونات الشعب السوري.


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