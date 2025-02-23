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البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

منذ 5 ساعات
البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

وطنا اليوم:قام البنك الأردني الكويتي باستضافة الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة، (WEPs تأكيدًا منه على التزامه بتبني المبادئ العالمية ذات الصلة والتي تتضمن أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم مناقشة القضايا المتعلقة بالشمولية والاستدامة في بيئة العمل، وأفضل الممارسات المتبعة في البنك لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دمج الاستراتيجيات المؤسسية واستراتيجية الاستدامة داخله، والإجراءات المتبعة لتعزيز دور المرأة في مختلف المستويات الإدارية، ومشاركته لتجربته الناجحة في تحقيق مرتبة “المُنجز” ضمن مبادرة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs) التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women . كما تم الإشارة لأهداف البنك خلال الفترة القادمة والتي من بينها زيادة نسبة الإناث من موظفيه من خلال وضع خطط واضحة لتحقيق ذلك، بالإضافة لمشاركة البنك إنجازته في دعم وتمكين المرأة من خلال برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية.
والجدير بالذكر بأن البنك منذ توقيعه في عام 2021 على مبادرة “المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة” حقق تقدماً ملحوظاً على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في بيئة العمل واشراكها في عمليات صنع القرار وترأسها للمراكز القيادية فيه من خلال خلق فرص متكافئة لها.


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