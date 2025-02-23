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جامعة فيلادلفيا تكرم المدينة الطبية ومستشفى البشير تقديرًا لجهودهما في تدريب طلبة كلية العلوم الطبية المساندة

23 فبراير 2025
جامعة فيلادلفيا تكرم المدينة الطبية ومستشفى البشير تقديرًا لجهودهما في تدريب طلبة كلية العلوم الطبية المساندة

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون المستمر بين جامعة فيلادلفيا والمؤسسات الصحية، ولرفد الطلبة بالمهارات العملية، كرَّم عميد كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله، بحضور رئيس قسم التغذية السريرية والحميات الدكتورة نور بطارسة ورئيس قسم العلاج الطبيعي الدكتور فارس بني ياسين، الأقسام التي ساهمت في تدريب طلبة الكلية خلال الفصل الصيفي والفصل الدراسي الأول في المدينة الطبية ومستشفى البشير.
وخلال الزيارة، قدَّم عميد الكلية شكره، نيابةً عن جامعة فيلادلفيا على جهودهما الرائدة في تدريب طلبة الكلية، وإسهامهما في توفير بيئة تدريبية متميزة للطلبة، وتقديم المعارف والمهارات اللازمة التي مكنتهم من التعامل مع حالات طبية حقيقية.
كما تمَّ تكريم المشاركين في التدريب من مختلف الأقسام في مستشفى البشير والمدينة الطبية، حيث جرى تسليمهم دروعًا وشهادات تقدير من الجامعة، تقديرًا لمساهمتهم الفعالة في دعم العملية التعليمية والتدريبية
يأتي هذا التكريم في إطار سعي جامعة فيلادلفيا المستمر لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية، بهدف توفير تجربة تدريبية متكاملة لطلابها وتطوير مهاراتهم العملية في مجالات العلوم الطبية المساندة.


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