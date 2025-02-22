أمنية تبدأ بتنفيذ مشروع تمديد خط فايبر بين عمّان والعقبة

وطنا اليوم_في خطوة جديدة تدعم استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة شبكتها الداخلية والخارجية، أطلقت شركة أمنية مشروعاً استراتيجياً يتمثل في تمديد خط فايبر يربط بين العاصمة عمّان ومحافظة العقبة عبر طريق وادي عربة.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال البنية التحتية الرقمية في الأردن، حيث يهدف إلى تمكين أمنية من تقديم خدمات إنترنت عالية الجودة للشركات الكبرى داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال ربط المعابر الحدودية في الغرب والجنوب، ما يتيح انتقالاً سلساً إلى الأسواق الأوروبية والخليجية.

كما سيسهم المشروع في تحسين كفاءة الشبكة وزيادة جودة الخدمات المقدمة في محافظات الجنوب، وبما يعزز من تجربة المستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء.

ويمثل هذا المشروع، الذي يبلغ طوله 367 كيلومتر، أحد أهم استثمارات أمنية في تطوير بنيتها التحتية في العام 2025، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال ثمانية أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، حيث تم إسناد تنفيذ المشروع إلى شركتي “باريوم للمقاولات الانشائية” و”ستراند لتكنولوجيا الاتصالات”، وهما من الشركات الرائدة في السوق الأردني في مجال بناء وتطوير مشاريع البنية التحتية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفي تعليقه على هذا المشروع، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه، التزام شركة أمنية الدائم بتقديم أفضل الحلول التقنية لعملائها، موضحاً أن هذا المشروع الاستراتيجي يعكس رؤية الشركة الطموحة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للمملكة.

وقال قمحيه: “إن تمديد خط الفايبر بين عمّان والعقبة ليس مجرد خطوة لتحسين كفاءة الشبكة، بل هو استثمار استراتيجي يضع الأردن في موقع متقدم في قطاع الاتصالات، ويعزز من قدرته على التواصل مع الأسواق الإقليمية والعالمية”، معرباً عن ثقته بأن شراكة أمنية مع شركتي باريوم وستراند ستثمر عن تنفيذ هذا المشروع بأعلى معايير الجودة.

من جهته، قال مدير عام شركة باريوم للمقاولات الانشائية مجدي العطاونة “نشعر بالفخر لاختيارنا كشريك أساسي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يجسد رؤية أمنية في دعم البنية التحتية الرقمية للأردن. لقد أثبتت باريوم على مدار سنوات خبرتها الطويلة قدرتها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاع الاتصالات وقطاعات أخرى بكفاءة واحترافية”، مبيناً أن الشركة ستستخدم كل إمكاناتها ومواردها لضمان إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد ووفقًا لأعلى المعايير العالمية.

بدوره، أكد مدير عام شركة ستراند لتكنولوجيا الاتصالات طارق الخشمان على أهمية المشروع الذي يمثل فرصة جديدة لشركة ستراند لتعزيز مكانتها كشريك موثوق في مشاريع البنية التحتية للاتصالات في المملكة، مشدداً على التزامه بالعمل جنبا إلى جنب مع شركة أمنية وشركة باريوم لضمان نجاح المشروع.

وأشار الخشمان إلى أن الأثر الإيجابي لخط الفايبر هذا سيمتد ليشمل ليس فقط تحسين جودة الشبكة داخل الأردن، بل أيضاً تمكين الشركات من التواصل بشكل أكثر كفاءة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.