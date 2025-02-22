ترامب: يجب أن يتواصل بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

وطنا اليوم_قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يجب أن “يتواصلا” من أجل إنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وفي تصريح لصحافيين في البيت الأبيض قال ترامب “أعتقد أن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي يجب أن يتواصلا”، مضيفا “نريد وقف حرب تقتل ملايين الأشخاص”.

وكان الجمهوري قد صرّح قبل ذلك أن مشاركة نظيره الأوكراني زيلينسكي في المحادثات ليست “ذات أهمية كبيرة”.

وهاجم ترامب زيلينسكي مرارا هذا الأسبوع، وقد أثار تقاربه مع بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وأوكرانيا التي تعتمد بشكل حاسم على المساعدة الأميركية لصد الهجوم الروسي.

ويوم الجمعة، قال ترامب أيضا إن القادة الأوكرانيين “ليست لديهم أي أوراق” في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، كما اعتبر أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني لم يفعلا شيئا للتوصل إلى السلام.

وصرّح ترامب خلال حدث يجمع حكام ولايات أميركية في البيت الأبيض قائلا: “لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا. ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر”.