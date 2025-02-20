الكهرباء الأردنية: جاهزون للتعامل مع المنخفض الجوي

وطنا اليوم:أكد رئيس قسم العمليات في شركة الكهرباء الأردنية المهندس طارق الشرمان أن الشركة على أتم الاستعداد لمواجهة الأحوال الجوية القادمة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات وقائية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال تأثير المنخفض الجوي.

وأوضح الشرمان أنه تم تنفيذ صيانة دورية شاملة للشبكة الكهربائية لضمان جاهزيتها لمواجهة أي ظروف جوية قد تؤثر على التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن كوادر الشركة في حالة تأهب تام لمعالجة أي أعطال أو انقطاعات قد تحدث.

وأضاف أنه تم تقليم نحو 160 ألف شجرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لمنع تداخلها مع أسلاك الكهرباء، مما يقلل من احتمالية تعطل الشبكة بسبب الرياح القوية أو تساقط الثلوج.

وأكد الشرمان أن فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة أو انقطاع للتيار الكهربائي، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الشركة في حال حدوث أي أعطال لضمان سرعة الاستجابة وإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن.