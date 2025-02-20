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رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

منذ 25 ثانية
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وطنا اليوم:ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان/ رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اجتماعاً للمجلس، عقد في رئاسة الوزراء، اليوم الخميس.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار المهام التي وجه بها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الاطلاع على القطاعات ذات الأولوية.
يُذكر أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل قد تشكّل بموجب رسالة وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مجالات التكنولوجيا، ويحظى المجلس بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


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