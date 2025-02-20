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وفاة أم وإصابة 4 من عائلتها إثر حريق منزلهم في جبل التاج

منذ 8 ثواني
وفاة أم وإصابة 4 من عائلتها إثر حريق منزلهم في جبل التاج

وطنا اليوم:توفيت سيدة واصيب 4 اشخاص اخرين من عائلتها، إثر حريق منزلهم، في منطقة جبل التاج بالعاصمة عمان، اليوم الخميس، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر ، إنه أسعف إلى مستشفي البشير الحكومي خمس اشخاص من عائلة واحدة فجر اليوم على إثر حريق منزلهم في منطقة جبل التاج.
وأضاف، أن الأم فارقت الحياة، فيما تتلقى بقية الإصابات العلاج.
وأكد أن الأجهزة الامنية فتحت تحقيقاً في الحادثة


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