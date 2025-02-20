رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الأردن

وطنا اليوم:التقى الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية ، المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الأردن، في زيارة هي الثانية على التوالي بين الطرفين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور السفارة والملحقية الثقافية لدولة الامارات في المتابعة الدائمة للطلبة المسجلين في الجامعة، وعلى تسهيل إجراءات التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق ضمن التخصصات النوعية والفريدة التي تقدمها الجامعة.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الإماراتية، المستشار حمد المطروشي، عن سعادته بعدد الطلبة المسجلين وبالمستوى الأكاديمي المتميز لجامعة عمان الأهلية والتصنيفات التي حققتها الجامعة على المستويين المحلي والعالمي.

وحضر اللقاء من الجامعة السيد محمد القعقاع مدير دائرة القبول والتسجيل ، ومن السفارة السيد خالد آل علي.