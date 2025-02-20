لجنة شؤون المرأة في كلية طب المستنصرية تقيم ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد

وطنا اليوم- بقلم : شريف هاشم – بغداد

ضمن جهودها التوعوية ، نظّمت لجنة شؤون المرأة في كلية الطب / الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع شعبة التعليم المستمر وشعبة الخدمات في الكلية ، ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد ، قدمها المدرس علي عبد الرسول حسين / مدير شعبة الخدمات في الكلية وبحضور معاون العميد للشؤون الإدارية المدرس الدكتور أمين محمد كاظم إلى جانب نخبة من التدريسيين والتدريسيات وعدد كبير من منتسبي الكلية من موظفين وموظفات وعلى قاعة مناقشات فرع الأحياء المجهرية في الكلية بمجمع المستنصرية الطبي.

وتناولت المحاضرة التعريف بقانون التقاعد وقواعد إحالة موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد وكيفية احتساب الراتب التقاعدي والفئات المستثنات من القانون.

وتطرقت المحاضرة الى شرحًا تفصيليًا لمواد قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد ، والفئات المشمولة به ، وآليات احتساب التقاعد ، بالإضافة إلى التعديلات الحديثة التي طرأت على التشريعات ذات الصلة .

وكانت مداخلة معاون العميد للشؤون الإدارية ذات أهمية خاصة ، حيث ساهمت في توضيح العديد من الفقرات القانونية والإجرائية المتعلقة بالموضوع ، مما ساعد في إيصال المعلومة بشكل أكثر دقة ووضوحًا للحضور، وخصوصًا فيما يتعلق بحقوق المنتسبين وإجراءات التقاعد.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التوعوية التي تحرص كلية الطب على تنظيمها لتعزيز الثقافة القانونية والمهنية بين منتسبيها وتقديم المعلومات التي تساهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المهمة.