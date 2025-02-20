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برعاية سمو الأميرة عالية الطباع “زها” يكرم الفائزين بمسابقة “التطوع حكاية عطاء”

منذ 6 ثواني
برعاية سمو الأميرة عالية الطباع “زها” يكرم الفائزين بمسابقة “التطوع حكاية عطاء”

وطنا اليوم_عمان

تحت رعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع احتفل مركز زها الثقافي بالفائزين بمسابقة “التطوع حكاية عطاء” والتي ينظمها المركز سنوياً في عدة مجالات للشباب واليافعين.

وكرّمت الأميرة عالية الطباع والمدير التنفيذي لمركز زها رانيه صبيح الفائزين في المسابقة بكافة مجالاتها  إلى جانب نخبة من الحكام المشاركين في تحكيم المسابقة ومجموعة من المدارس التي أبدت التعاون وبذلت المجهود الأكبر منذ انطلاق هذه المسابقة.

وقالت صبيح أن هذه المسابقة هي إحدى مبادرات المركز التي تهدف إلى تحفيز الأطفال واليافعين وتسليط الضوء على مواهبهم في مختلف المجالات.

واشتملت المسابقة على مجالات الرسم ، التصوير الفوتوغرافي ، إعادة التدوير ، القصة القصيرة للفئة العمرية (8-16 سنة).

ويطلق مركز زها هذه المسابقة الإبداعية منذ عام 2008 سنوياً بالتعاونِ مع وزارة التربية والتعليم ، بهدف تعزيز تنمية مواهب الأطفال وتطويرها .

ويحرص مركز زها على صقل المواهب وتبنيها والعمل على تشكيل الفرق والأكاديميات التي تمثل المركز في مختلف المناسبات.

كما وتم تكريم الفائزين بمسابقة أفضل مركز تبعاً لمعايير وأسس معدة من قبل لجنة مختصة والبالغ عددها ٢٥ فرع موزعة ما بين العاصمة ومحافظات المملكة وضمن المبادرات الملكية السامية.


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برعاية سمو الأميرة عالية الطباع “زها” يكرم الفائزين بمسابقة “التطوع حكاية عطاء”

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