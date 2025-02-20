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لقاء أخويا غير رسمي لدول مجلس التعاون والأردن ومصر في الرياض

منذ 14 ثانية
لقاء أخويا غير رسمي لدول مجلس التعاون والأردن ومصر في الرياض

وطنا اليوم:دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلاله الملك عبدالله الثاني وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس جمهورية مصر العربية وولي العهد للقاء أخوي غير رسمي في مدينة الرياض غدا الجمعة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.
وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة المقبلة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.


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