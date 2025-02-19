وزير الأشغال: الحكومة تعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية

وطنا اليوم:أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في خلق قيمة مضافة في قطاع الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية وبما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويرفع من جودة الحياة للمواطن الأردني والمقيمين على أرض المملكة.

وقال خلال اجتماع في الوزارة اليوم، لمتابعة البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي، إن الحكومة تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات من خلال تبنّي إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، وتعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية.

وأضاف أبو السمن أن رؤية التحديث الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لمسار التحديث الشامل الذي تبناه جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف إطلاق الأمكانات الوطنية لتحقيق نمو شامل يسهم في تحسين جودة الحياة، ويوفر فرص العمل في كافة المجالات كما يوفر أفضل مستويات الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

من جهته أكد مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء الدكتور رأفت دعسان، ورئيس محور التنمية الحضرية في وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء الدكتور امجد العطار، على أهمية تعزيز التعاون بين وحدة متابعة الاداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء ووحدة متابعة الانجاز في وزارة الاشغال لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لعام ٢٠٢٥

ولفت دعسان إلى أن دور الوحدة لا يقتصر على متابعة تنفيذ المشاريع ضمن البرنامج التنفيذي فحسب، بل يشمل أيضًا تذليل أي تحديات أو صعوبات قد تعترض سير التنفيذ.

وشهد الاجتماع نقاش مستفيض حول المراحل التحضيرية للبرنامج التنفيذي القادم، بما يضمن تحقيق المؤشرات والأهداف ضمن المواقيت الزمنية للبرنامج التنفيذي.