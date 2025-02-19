الأردن وكازاخستان يوقعان مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

وطنا اليوم:وقع الأردن وجمهورية كازاخستان مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، للأردن تلبية لدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني.

ووقع الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الأردنية ووزارة الثقافة والإعلام الكازاخية للأعوام 2025-2027، ومذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة البيئة والموارد الطبيعية الكازاخية بشأن التعاون في مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم للتعاون الإداري والفني بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة، والمناطق التنموية ووزارة الصناعة والبناء الكازاخية.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة ونظيرتها الكازاخية، حول الاعتراف بالشهادات البيطرية لاستيراد المنتجات الحيوانية من كازاخستان إلى الأردن، ومذكرة تفاهم وتعاون بين محطة الإعلام المستقلة (قناة المملكة) ومجمع التلفزيون والإذاعة الكازاخي.

ووقع البرنامج التنفيذي والاتفاقيات عن الجانب الأردني وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وعن الجانب الكازاخي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني سيريك جومانجارين، والسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى الأردن طلعت شلدانباي، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني سيريك جومانجارين، ووزير الزراعة أيداربيك ساباروف والمديرة العامة للمجمع التلفزيوني والإذاعي الرئاسي الكازاخي راوشان كازيباييفا.