أمنية تحصد جائزتي “أسرع شبكة خلوي في الأردن” و”أفضل تجربة ألعاب على الموبايل في الأردن” للنصف الثاني من عام 2024

وطنا اليوم:في إنجاز جديد عزز من مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات الأردني، أعلنت شركة أمنية عن حصولها على جائزتي “أسرع شبكة خلوي في الأردن” للسنة الثانية على التوالي و”أفضل تجربة ألعاب على الموبايل” لعام 2024، وفقاً لأحدث التقييمات المستقلة من الموقع العالمي المتخصص في تقييم أداء الشبكات “سبيدتست” التابع لشركة “أوكلا”، كما انضمت أمنية إلى قائمة تضم أكثر من 100 مشغل اتصالات عالمي حازوا على جوائز “أوكلا” خلال نفس الفترة، مما يعكس مكانتها التنافسية القوية وجهودها المستمرة في تحسين تجربة مستخدميها وتقديمها خدمات اتصالات عالمية المستوى.

تمنح جائزة “أسرع شبكة” بناءً على تحليل بيانات اختبارات سرعة الشبكات الخلوية التي يجريها مستخدمو® Speedtest على مدار 6 أشهر، عبر تحليل أسرع سرعة متوفرة في كل دولة، بما في ذلك سرعات الإنترنت على الهواتف المحمولة، ومن ثم يتم ترتيب سرعة شبكات الخلوي في كل دولة عبر احتساب 80٪ من سرعة تنزيل البيانات و20٪ من سرعة تحميل البيانات.

يُعد تتويج أمنية كأسرع شبكة خلوية في الأردن وتقديمها لأفضل تجربة ألعاب بمثابة تأكيدٍ جديد على تفوقها وريادتها في قطاع الاتصالات. ويأتي هذا الإنجاز ليُجسد الاستثمارات المتواصلة التي تضخها الشركة في تطوير بنيتها التحتية، وتحديث تقنياتها، والارتقاء بتجربة عملائها. كما يُثبت أن جهود أمنية المثمرة في تحسين سرعة شبكتها، وتوسيع نطاق تغطيتها، وضمان موثوقيتها قد ميزتها عن غيرها من المُنافسين، وجعلتها الخيار الأمثل للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: “يسلط هذا الإنجاز الضوء على استثماراتنا المتواصلة في تطوير البنية التحتية للشبكة واعتمادنا لأحدث التقنيات لضمان تجربة رقمية لا مثيل لها لعملائنا، إذ نسعى في أمنية لإرساء معايير جديدة في صناعة الاتصالات، مما يمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة سلسة في مجالات البث المباشر، والألعاب، والتصفح اليومي”، مشيراً إلى حرص أمنية على الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات، مما يضمن لمشتركيها التمتع بأحدث الابتكارات في قطاع الاتصالات.

وأضاف قمحيه:” أن هذه الإنجازات تدعم رؤية الشركة في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة، حيث تسهم أمنية بدور حيوي في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستخدمين من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، كما ستواصل تعزيز خدمات الجيل الخامس (5G)، وتوسيع نطاق تغطيتها، وإطلاق خدمات جديدة تسهم في هذا التحول”.

وأكد قمحيه أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا ثقة مشتركي الشركة، والتي تشكل الدافع الأساسي لمواصلة الابتكار وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ، موضحاً أن تفوق الشركة في سرعة الشبكة الخلوية وأداء الألعاب هو شهادة على التزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة وتجربة الاستخدام، مما يُرسخ مكانة أمنية كعلامة تجارية مُوجهة بالتكنولوجيا، وتضع العميل في صميم اهتمامها.

وفي هذا السياق، قال ستيفن باي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Ookla – أحد أقسام شركة Ziff Davis نفخر بتكريم أمنية بجائزة Speedtest باعتبارها أسرع شبكة خلوي في الأردن و مقدمة أفضل تجربة ألعاب على الموبايل، تعكس هذه الجوائز سعي أمنية الدائم لتقديم تجربة شبكة متفوقة لمشتركيها، وهو ما تثبته منهجية Ookla الدقيقة”، مشيراً إلى أن التزام الشركة المستمر بالحفاظ على مكانتها في طليعة مُقدمي خدمات الاتصالات في الأردن، والاستمرار في إثراء تجربة مستخدميها.