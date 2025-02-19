239.412 ألف وظيفة في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024

وطنا اليوم:كشف المدير العام لدائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، أبرز مؤشرات نظام جدول التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، التي من أبرزها وصول عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024 إلى 239.412 ألف وظيفة، مقابل 236.679 ألف وظيفة في عام 2023؛ أي بارتفاع بلغ 2.733 ألف وظيفة، أو ما نسبة 1% تقريبا.

وفي تصريحات أشار الشريقي، إلى أن العدد الإجمالي للوظائف المحدّثة لغايات التعيين لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، وصل إلى 7.732 ألف وظيفة، مقابل إلغاء 4.999 ألف وظيفة.

– الوزارات والدوائر الحكومية –

وفي التفاصيل، قال الشريقي، إن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على نظام رقم (10) لسنة 2025 نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/2/2025، بحيث بلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية 7.279 ألف وظيفة منها 3 آلاف وظيفة لوزارة التربية والتعليم، و2 ألف وظيفة لوزارة الصحة.

وكشف أنه جرى إلغاء 4322 وظيفة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية، للسنة المالية 2024، وعليه وصل عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2024 إلى 226.357 ألف وظيفة؛ أي بارتفاع 2930 وظيفة.

– الوحدات الحكومية –

وأشار الشريقي إلى أن عدد الوظائف في الوحدات الحكومية لعام 2024 بلغ 13.055 ألف وظيفة؛ أي بانخفاض 197 وظيفة.

“ووصل عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوحدات الحكومية 453 وظيفة منها 96 وظيفة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و80 وظيفة لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي” مقابل إلغاء 677 وظيفة لكافة الوحدات الحكومية، بحسب الشريقي.

مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 ينسجم مع متطلبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 خاصة المتعلقة منها بالتقييم الكمي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.