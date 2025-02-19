رئيس الوزراء يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي يرأسها الأردن حاليا، والتي تنعقد في منطقة البحر الميت اليوم.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي تم تشكليه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني برئاسة رئيس الوزراء وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والذي سيكون له دور محوري في تشكيل السياسات الرقمية للدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ومواكبة التقدم التكنولوجي .

كما أكد أهمية الاجتماع الذي يستضيفه الأردن اليوم في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، لافتا الى ان رؤية الأردن لمستقبل التحول الرقمي تتماشى مع مهام واهداف المنظمة.

وأعربت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى عن شكرها للحكومة الأردنية على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.

وقالت اليحيى: “نشهد اليوم تحولًا رقميًا غير مسبوق يفرض علينا جميعًا العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة”.

وأضافت، إن اجتماعنا في الأردن اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتطوير بيئة رقمية مزدهرة تشمل الجميع، وتسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.

وأشارت اليحيى الى ان المنظمة تسعى إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي.

واكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ان اجتماع الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي يترأسها الأردن يعكس التزام الأردن بتعزيز مجالات التعاون الرقمي مع الدول الـ 16 الأعضاء في المنظمة.

من جهتهم اكد رؤساء الوفود المشاركة التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المشترك ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.