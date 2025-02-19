جامعة فيلادلفيا تتألق في تنظيم بطولة الرياضات المتعددة وتحصد لقب بطولة كرة القدم

وطنا اليوم:بهدف تعزيز الروح الرياضية والتنافس الإيجابي بين طلبة الجامعات الأردنية، نظّمت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيلادلفيا، موخرًا، بطولة الرياضات المتعددة، بمشاركة 10 جامعات أردنية

وهدفت البطولة التي نظمها فريق IEEE Student Branch في جامعة فيلادلفيا، التابع لكلية تكنولوجيا المعلومات (IT)، إلى تقوية التفاعل الطلابي والتواصل بين الجامعات الأردنية من خلال تنظيم منافسات رياضية ودية، بالإضافة إلى نشر الروح الرياضية وتطوير مهارات العمل الجماعي، وتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية.

وشهدت البطولة تنافسًا قويًا بين فرق الجامعات المشاركة، حيث خاض أكثر من 119 طالبًا وطالبة غمار المنافسة في أربع بطولات رياضية شملت كرة القدم، الريشة الطائرة للطالبات، تنس الطاولة، والشطرنج.

وضمت البطولة فرقًا من مختلف الجامعات في المملكة، من بينها: جامعة فيلادلفيا (المستضيفة)، جامعة عمان العربية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة البلقاء – السلط، جامعة البلقاء التطبيقية – البوليتكنك، جامعة آل البيت، جامعة الزيتونة الأردنية، الجامعة الهاشمية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وأشادت الفرق الطلابية المشاركة بالدعم الكبير الذي قدمته جامعة فيلادلفيا طوال البطولة، مؤكدةً أن هذه الفعاليات تعزز الروابط بين الجامعات الأردنية وتوفر بيئة رياضية متميزة تسهم في تطوير مهارات الطلاب الاجتماعية والشخصية. كما أثنت على التنظيم المتميز للمرافق والملاعب، الذي وفر أجواءً مريحة لجميع الفرق المشاركة.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم العميق للجهود المبذولة من قبل الجامعة في تنظيم واستضافة هذا الحدث الرياضي، مشيرين إلى أن البطولة شكلت نموذجًا ناجحًا للفعاليات الجامعية التي تعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في الأردن.

وأسفرت منافسات كرة القدم عن تتويج فريق جامعة فيلادلفيا بلقب البطولة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا في المباراة النهائية على فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل، ليحصد بذلك كأس بطولة كرة القدم، وفي بطولة الريشة الطائرة للطالبات، حققت جامعة العلوم التطبيقية إنجازًا مميزًا بحصدها المراكز الثلاثة الأولى.

أما في بطولة الشطرنج، فقد حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا على المركزين الأول والثاني، بينما تقاسمت جامعة عمان العربية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الثالث، وفي بطولة تنس الطاولة، فاز فريق جامعة عمان العربية بالمركز الأول، وجاء فريق جامعة الزيتونة الأردنية في المركز الثاني، فيما حصل فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة فيلادلفيا تواصل تأكيد مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، حيث تقدم نموذجًا متميزًا في تنظيم الأنشطة التي تجمع الطلاب من مختلف الجامعات. ويعكس هذا الحدث التزام الجامعة الدائم بتعزيز العلاقات الأكاديمية والاجتماعية بين الجامعات الأردنية، ويبرهن على دورها الفاعل في دعم الرياضة الطلابية من خلال توفير بيئة تنافسية إيجابية تسهم في تطوير مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية، وتعزز من شبكة التعاون بين كافة الجامعات في المملكة.