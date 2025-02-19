سعيدات يدعو الأردنيين لتأمين احتياجاتهم من الغاز والمحروقات قبل المنخفض

وطنا اليوم:أكد نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات، الأربعاء، توفر المشتقات النفطية كافة في جميع محطات المحروقات، استعدادا للمنخفض الجوي المقبل.

ودعا السعيدات، إلى تأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية قبل بدء المخفض الجوي، تجنبا لإغلاقات في الطرق أو حدوث انزلاقات متوقعة.

وأشار إلى استمرار عمل مركبات توزيع الغاز، إذا لم تغلق الطرق خلال المنخفض، كما شدد على ضرورة الاستخدام الآمن للمدافئ خلال المنخفض الجوي.

واختارت إدارة الأرصاد الجوية اسم “الجلمود” لتسمية المنخفض الجوي القادم، وهو اسم يعكس قوة وشدة تأثير هذا المنخفض المتوقع أن يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية وكتلة هوائية باردة من أصل قطبي.