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يمتد عبر 5 قارات.. ميتا تعلن عن أطول كابل بحري في العالم

منذ 37 ثانية
يمتد عبر 5 قارات.. ميتا تعلن عن أطول كابل بحري في العالم

وطنا اليوم:أعلنت شركة ميتا عن مشروع “ووتروورث”، الذي سيكون أطول كابل بحري في العالم، بطول 50,000 كيلومتر، ليربط بين الولايات المتحدة والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمتد عبر خمس قارات.
الكابل، الذي سيوضع على عمق 7,000 متر تحت الماء، سيتألف من 24 زوجا من الألياف، مما يعزز سرعات الإنترنت والاتصال الرقمي في المناطق المستهدفة، ويسهم في دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وذكرت ميتا أن المشروع، الذي سيمتد لعدة سنوات باستثمار بمليارات الدولارات، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية عالميًا، لكنه لم يُحدد بعد جدولًا زمنيًا أو ميزانية دقيقة.
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التهديدات على الكابلات البحرية، حيث تتعرض لهجمات محتملة، ما دفع الناتو إلى تكثيف دورياته في بحر البلطيق واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات.


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