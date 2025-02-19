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الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور بمدينة الفاشر ويطوق القصر الرئاسي

منذ 60 دقيقة
الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور بمدينة الفاشر ويطوق القصر الرئاسي

وطنا اليوم:أعلن الجيش السوداني أنه سيطر على محاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأنه قطع خطوط الإمداد عن قوات الدعم السريع في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وأفاد بيان للفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني بأن قواتها فرضت سيطرتها على المحاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وأكدت أنها تواصل تقدمها في الولاية.
وفي هذا السياق، شدد ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، على أن المعارك لن تتوقف حتى تحرير كل شبر من أرض السودان، وفق تعبيره.
وكان العطا يتحدث أمام جمع من قوات الجيش في بمدينة الدَبة بالولاية الشمالية.
ومن جهته، قال حاكم إقليم دارفور مني مناوي إن القوات السودانية ستواصل تحرير البلاد وصولا إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ودعا في كلمة له في مدينة الدَبة بالولاية الشمالية من يدعمون من سماهم بمليشيا الدعم السريع ومرتزقتها للتوقف عن ذلك.

قطع خطوط الإمداد
على صعيد متصل، قالت مصادر للجزيرة إن الجيش السوداني قطع خطوط إمداد لقوات الدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم حاولت إيصال إمدادات لها داخل القصر الرئاسي.
وباتت قوات الدعم في القصر الجمهوري محاصرة بعد استعادة الجيش السيطرة على محيط القصر الرئاسي.
وفي تطور آخر، شن الجيش هجوما من مواقعه بأم درمان على تجمعات الدعم السريع في الخرطوم، بعد أن أعلن الجيش رسميا أنه قد أكمل سيطرته على حي كافوري، أحد المعاقل الرئيسة للدعم السريع في الخرطوم بحري.

مجزرة القطينة
يأتي ذلك، في الوقت الذي تدور فيه معارك بالمحور الشمالي لولاية النيل الأبيض، حيث شنت قوات الدعم السريع هجمات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة مئات في بلدات قرب مدينة القطينة شمالي الولاية.
ووصف وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر استهداف المدنيين في قرى النيل الأبيض بممارسة العنف الممنهج ضد المدنيين العزل.
وقال في منشور على حسابه بمنصة إكس إن “آخر تجليات ممارسة العنف الممنهج ضد المدنيين العزل تمثلت في استهداف السكان في قرى ولاية النيل الأبيض”.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.


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