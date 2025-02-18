بحث سبل التعاون بين “إعلام اليرموك ” و الجمعية الملكية للتوعية الصحية 

وطنا اليوم_استقبل نائب عميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك في مكتبه صباح اليوم الأستاذ يزن الوردات، مدير مشروع “شبابنا” في الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجمعية وكليات الإعلام في الأردن لتقديم دورات متخصصة في مجال الإعلام الصحي والتوعية الصحية.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تمكين طلبة الإعلام من اكتساب مهارات متقدمة في الإعلام الصحي، وتعريفهم بأساليب التوعية الصحية الحديثة، ودور وسائل الإعلام في نشر الثقافة الصحية بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد الطاهات على أهمية التعاون مع المؤسسات الصحية والمجتمعية لتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي الصحي، مشيرًا إلى أن الإعلام المتخصص في القضايا الصحية أصبح محورًا أساسيًا في تعزيز السلوكيات الصحية السليمة والتصدي للشائعات الطبية.

من جانبه، أشاد الأستاذ يزن الوردات بدور كليات الإعلام في تدريب الطلبة على استخدام الإعلام كأداة فعالة لنشر التوعية الصحية، مؤكداً أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تدريبية تُسهم في إعداد كوادر إعلامية قادرة على التأثير الإيجابي في المجتمع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود المشتركة بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية ومؤسسات التعليم العالي، بهدف إطلاق مبادرات ودورات تدريبية متخصصة في الإعلام الصحي، بما يسهم في تعزيز دور الإعلاميين الشباب في نقل المعلومات الصحية الموثوقة ومكافحة المعلومات المغلوطة.