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الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات روسية أميركية

منذ 45 ثانية
الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات روسية أميركية

وطنا اليوم:ترحب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافتها اليوم، محادثات بين روسيا الاتحادية الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن المملكة تأمل بأن تحقق مخرجات هذه المحادثات أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وثمن السفير القضاة جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها الرئيس في استضافة هذه المحادثات، والتي تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق السلام الشامل والعادل في العالم.


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