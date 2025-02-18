القبض على أحد أبرز المتهمين بمجزرة حي التضامن في دمشق

وطنا اليوم:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعترافات أحد المتورطين في مجزرة التضامن بدمشق.

وفي الفيديوهات يظهر المتورط بالمجزرة في مكانها بحي التضامن وسط حديث مجموعة من الأشخاص المحيطين به عن وجود عظام بشرية للضحايا.

وخلال اقتياده إلى مكان المجزرة اعترف بقتل 500 شخص في الحي على دفعات، مؤكدا أن كل الأبنية المنهارة في الحي تحتها جثث.

وأسفرت المجزرة عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، وانتشر مقطع فيديو يوثقها عام 2022.

وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” خبرا مقتضبا جاء فيه أن “الحملة الأمنية التي نفذتها إدارة الأمن العام لملاحقة فلول النظام البائد، أسفرت عن إلقاء القبض على متورطين بجرائم بحق المدنيين في حي التضامن”.

ونقلت “سانا” عن مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله: “بعد الرصد والمتابعة تمكنا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عاما”