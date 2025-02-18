بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القبض على أحد أبرز المتهمين بمجزرة حي التضامن في دمشق

منذ دقيقتان
القبض على أحد أبرز المتهمين بمجزرة حي التضامن في دمشق

وطنا اليوم:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعترافات أحد المتورطين في مجزرة التضامن بدمشق.
وفي الفيديوهات يظهر المتورط بالمجزرة في مكانها بحي التضامن وسط حديث مجموعة من الأشخاص المحيطين به عن وجود عظام بشرية للضحايا.
وخلال اقتياده إلى مكان المجزرة اعترف بقتل 500 شخص في الحي على دفعات، مؤكدا أن كل الأبنية المنهارة في الحي تحتها جثث.
وأسفرت المجزرة عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، وانتشر مقطع فيديو يوثقها عام 2022.
وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” خبرا مقتضبا جاء فيه أن “الحملة الأمنية التي نفذتها إدارة الأمن العام لملاحقة فلول النظام البائد، أسفرت عن إلقاء القبض على متورطين بجرائم بحق المدنيين في حي التضامن”.
ونقلت “سانا” عن مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله: “بعد الرصد والمتابعة تمكنا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عاما”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

ارتفاع حركة البواخر والبضائع الواردة عبر موانئ العقبة

16:12

وزير التربية يتنازل عن الدعوى القضائية ضد عبيدات

16:02

أكثر من 18 ألف شجرة زرعَتها.. زين تواصل مساهماتها لأردن أخضر بزراعة 500 شجرة في مدينة الحُسين للشباب

15:59

مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

15:38

الملكية الأردنية تُحققّ المركز الثالث بين أفضل شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط

15:33

عمان الأهلية تهنىء جلالة الملك بالسلامة

15:31

تنبيه أحمر لمستخدمي “Gmail”.. الخسائر قد تكون مدمرة

15:23

الأرصاد تطلق اسم الجلمود على الموجة القطبية القادمة

15:15

تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر

15:14

خمسة وعشرون سنه على العهد

15:06

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:01

رئيس النواب: أي إساءة للأردن سنقابلها بحزم ولن نتهاون في العقاب

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله