مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وطنا اليوم:احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور عددٍ كبيرٍ من متقاعديها في أقاليم المملكة المختلفة.

وأكدت مديرية الأمن العام في هذا اليوم، اعتزازها بجميع متقاعديها الذين ساروا على درب الوفاء، وكانوا مثالاً للتضحية والعمل المخلص، وموضعاً لثقة جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

واستذكرت المديرية تضحيات شهدائها، ومنتسبيها الذين مضوا منذ تأسيس الدولة على درب البطولة، وما زالوا ملتفين حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة في كل الظروف والأوقات، معاهدين الله على البقاء صفاً واحداً يذودون عن الوطن وقيمه وثوابته الراسخة.

بدورهم، رفع المتقاعدون أسمى معاني الولاء والإخلاص للوطن، وللعرش الهاشمي المفدى، مؤكدين انتماءهم المطلق والأكيد للأردن، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، معربين عن شكرهم لمديرية الأمن العام، ودعمهم الدائم والمستمر لجهود منتسبيها، وبقائهم عوناً وسنداً لزملائهم العاملين، وجنداً أوفياء للوطن وقيادته الهاشمية.