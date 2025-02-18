بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

منذ دقيقة واحدة
مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وطنا اليوم:احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور عددٍ كبيرٍ من متقاعديها في أقاليم المملكة المختلفة.
وأكدت مديرية الأمن العام في هذا اليوم، اعتزازها بجميع متقاعديها الذين ساروا على درب الوفاء، وكانوا مثالاً للتضحية والعمل المخلص، وموضعاً لثقة جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.
واستذكرت المديرية تضحيات شهدائها، ومنتسبيها الذين مضوا منذ تأسيس الدولة على درب البطولة، وما زالوا ملتفين حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة في كل الظروف والأوقات، معاهدين الله على البقاء صفاً واحداً يذودون عن الوطن وقيمه وثوابته الراسخة.
بدورهم، رفع المتقاعدون أسمى معاني الولاء والإخلاص للوطن، وللعرش الهاشمي المفدى، مؤكدين انتماءهم المطلق والأكيد للأردن، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، معربين عن شكرهم لمديرية الأمن العام، ودعمهم الدائم والمستمر لجهود منتسبيها، وبقائهم عوناً وسنداً لزملائهم العاملين، وجنداً أوفياء للوطن وقيادته الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:38

الملكية الأردنية تُحققّ المركز الثالث بين أفضل شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط

15:33

عمان الأهلية تهنىء جلالة الملك بالسلامة

15:31

تنبيه أحمر لمستخدمي “Gmail”.. الخسائر قد تكون مدمرة

15:23

الأرصاد تطلق اسم الجلمود على الموجة القطبية القادمة

15:15

تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر

15:14

خمسة وعشرون سنه على العهد

15:06

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:01

رئيس النواب: أي إساءة للأردن سنقابلها بحزم ولن نتهاون في العقاب

14:38

لا يمكن المزاودة على وطنية وانتماء العسكر عاملين ومتقاعدين

14:28

البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد راعيان ماسيان لمؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل

14:23

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 يساهم بتركيب 333 طرفا اصطناعيا

14:20

محامون مغاربة يطالبون باعتقال وزيرة إسرائيلية مدعوة لمؤتمر دولي بالمملكة

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله