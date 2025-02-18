بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العمل توضح شرط الزواج من 3 او 4 نساء لاستقدام طاه او بستنجي

منذ دقيقة واحدة
العمل توضح شرط الزواج من 3 او 4 نساء لاستقدام طاه او بستنجي

وطنا اليوم:أوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن شرط الزواج من 3 او 4 زوجات الوارد في تعليمات المكاتب العاملة باستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، لاستقدام طاه او بستنجي او عاملة هو للعامل الثالث أو أكثر من هذه المهن.
وقال الزيود، إنه يسمح للمواطن سواء كان متزوجا بواحدة او اثنتين او غير متزوج باستقدام عاملين اثنين من مسمى طاه او بستنجي او عاملة، لكن إذا رغب باستقدام عامل ثالث في أي من تلك المهن فيجب تحقيق الشروط الواردة في التعليمات التي صدرت مؤخرا، ومنها ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
وبين ان الهدف من هذا الشرط هو ضمان عدم استغلال العاملين المستقدمين في تشغيلهم بأماكن أخرى غير المستقدمة على اسمها، او تشغيلهم بطرق غير قانونية كأن يستقدم شخصا مجموعة من العاملين ثم يوزعهم على العمل في اماكن مختلفة.
وأكد الزيود أن الشروط جاءت لتحقيق الغاية من استقدام العمالة غير الأردنية.
وكانت أثارت التعليمات المعدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، والمنشورة في الجريدة الرسمية مؤخرا جدلا بسبب ورود شرط الزواج من 3 او 4 زوجات، إذ فُهم أنه ينطبق على من يستقدم طاه واحد او بستنجي واحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:52

الخيرية الهاشمية وشركة صينية تنفذان مشاريع إنسانية في غزة

12:24

نصب واحتيال.. فضيحة عملة مشفرة تلاحق رئيس الأرجنتين

12:06

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان ‎

12:01

أبو رمان: لن نمرر أي تشريع يتراجع عن الحماية الاجتماعية ونطالب بتأجيل أقساط القروض وتطبيق حد أدنى عادل لرواتب المتقاعدين

11:58

العمل تدعو للمسارعة بالدخول لمنصة سجل للتشغيل

11:49

شاكيرا تستأنف جولتها العالمية بحفل في بيرو

11:39

مؤيدون لفلسطين يحتجون على انحياز بي بي سي لإسرائيل

11:29

ظهور مفتي نظام البراميل في مدينة حلب ومظاهرات تطالب بتوقيفه

11:22

الصفدي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

11:16

العمل: لم نصادق على أي نظام يتيح لشركات إحالة عاملين للتقاعد المبكر

11:09

تحديد ساعات دوام البنوك في رمضان

11:02

مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعليم المهني والتقني في المدن الصناعية الاردنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله