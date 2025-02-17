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جامعة فيلادلفيا تستذكر تضحيات وجهود المتقاعدين العسكريين

17 فبراير 2025
جامعة فيلادلفيا تستذكر تضحيات وجهود المتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، نستحضر بكل فخر تضحياتهم وجهودهم التي صنعت مجد الوطن وعزته. فقد كانوا الدرع الحصين والسند القوي، وبفضل عطائهم وتفانيهم، ازداد الوطن تألقًا وثباتًا.
حفظ الله الأردن حصنًا منيعًا تحت راية القيادة الهاشمية الحكيمة، ورحم الله شهداءنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن


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