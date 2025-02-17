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جامعة فيلادلفيا تهنئ العائلة الهاشمية بقدوم المولودة الجديدة “أمينة”

17 فبراير 2025
جامعة فيلادلفيا تهنئ العائلة الهاشمية بقدوم المولودة الجديدة “أمينة”

وطنا اليوم:تهنئ أسرة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وطلبة الجامعة، صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها سعادة السيد جميل ترميوتس، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة أمينة
جعلها الله قرة عين لوالديها، سائلين الله عز وجل أن يحفظها، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت


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