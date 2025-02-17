عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق مشروع سفراء العافية

وطنا اليوم:تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد، أقيم “بفندق ماريوت –عمان” حفل إطلاق برنامج “سفراء العافية” الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مكافحة التبغ من خلال نشر الوعي بمخاطره وآثاره السلبية على الصحة والبيئة.

وشهد الحفل حضور ممثلين عن خمس جامعات أردنية، من بينها جامعة عمان الأهلية التي شاركت ممثلة بكل من الدكتور عمر الزيود، نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون الاعتماد والجودة في كلية التمريض، والدكتورة منى النسور، مديرة مركز صحة المرأة في كلية التمريض، والصيدلانية حنين المومني، ضابط ارتباط مشروع “سفراء العافية” من مركز صحة المرأة – كلية التمريض، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات.

وألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد كلمة ملهمة حول أهمية التوعية في مكافحة التبغ، معلنةً انطلاق البرنامج الذي سيبدأ من خمس جامعات أردنية، بما في ذلك جامعة عمان الأهلية. حيث يعمل البرنامج على تدريب طلبة مختارين من كل جامعة على مدار عام كامل، مع منحهم ساعات معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

كما ألقت الدكتورة جميلة الراعبي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، كلمتها الافتتاحية حول المشروع.

وحضر الحفل الدكتور فراس الهواري، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الأولية والأوبئة.