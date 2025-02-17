بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق مشروع سفراء العافية

17 فبراير 2025
عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق مشروع سفراء العافية

وطنا اليوم:تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد، أقيم “بفندق ماريوت –عمان” حفل إطلاق برنامج “سفراء العافية” الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مكافحة التبغ من خلال نشر الوعي بمخاطره وآثاره السلبية على الصحة والبيئة.
وشهد الحفل حضور ممثلين عن خمس جامعات أردنية، من بينها جامعة عمان الأهلية التي شاركت ممثلة بكل من الدكتور عمر الزيود، نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون الاعتماد والجودة في كلية التمريض، والدكتورة منى النسور، مديرة مركز صحة المرأة في كلية التمريض، والصيدلانية حنين المومني، ضابط ارتباط مشروع “سفراء العافية” من مركز صحة المرأة – كلية التمريض، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات.
وألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد كلمة ملهمة حول أهمية التوعية في مكافحة التبغ، معلنةً انطلاق البرنامج الذي سيبدأ من خمس جامعات أردنية، بما في ذلك جامعة عمان الأهلية. حيث يعمل البرنامج على تدريب طلبة مختارين من كل جامعة على مدار عام كامل، مع منحهم ساعات معتمدة من منظمة الصحة العالمية.
كما ألقت الدكتورة جميلة الراعبي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، كلمتها الافتتاحية حول المشروع.
وحضر الحفل الدكتور فراس الهواري، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الأولية والأوبئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:19

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

19:28

الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

19:24

شومان تعرض الفيلم الأمريكي “أحلام المانغو” غدا

19:23

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

19:10

الملك يشدد على جاهزية المتقاعدين لارتداء الزي العسكري في مواجهة كل التحديات

17:14

متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله