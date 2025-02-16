ولي العهد يؤكد دعم الأردن للجهود المصرية المبذولة لإعادة إعمار غزة

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في القاهرة، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ونقل سمو ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لأخيه الرئيس السيسي، وتقديره لدور الشقيقة مصر تجاه القضايا العربية، وتعزيز استقرار المنطقة.

وأكد سمو ولي العهد دعم الأردن للجهود المصرية المبذولة لإعادة إعمار غزة، وجهود استضافة القمة العربية المزمع عقدها في 27 شباط الجاري.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبدوره، أشاد الرئيس السيسي بالتقدم والازدهار الذي يشهده الأردن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

وبالحديث عن التطورات الراهنة، جدد سمو ولي العهد والرئيس السيسي التأكيد على موقف الأردن ومصر بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت سموه والرئيس السيسي إلى ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية للأهل في القطاع.

وحذر الجانبان من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.