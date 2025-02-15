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البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء

منذ 8 دقائق
البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء

وطنا اليوم_في إطار تحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها للمواطنين، باشر البريد الأردني في تفعيل نوافذ بريدية جديدة (110) نوافذ في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في كافة مناطق المملكة وذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس الوزراء. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مستوى الخدمة البريدية وتقريبها من المواطنين في المؤسسات الحكومية والمناطق البعيدة أو النائية.

 

وتقدم النوافذ البريدية الجديدة كافة الخدمات البريدية والمالية والدفع الالكتروني بالإضافة إلى تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الحياة اليومية. وأكدت إدارة البريد الأردني أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتقديم خدمات بريدية متميزة تتماشى مع التطورات الرقمية وتواكب تطلعات المواطنين وعدم السماح باستغلال الموطنين من مكاتب دفع الإلكتروني غير مرخصة.

 

وقد أوضح البريد الأردني أنه قد شارف على الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطوة، وسيباشر البدء بالمرحلة الثانية التي ستشهد توسيع نطاق هذه النوافذ في المزيد من المناطق لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.


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