الصفدي : نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن هنالك عمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهلها.

وقال الصفدي، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 61، الجمعة، إن الفلسطينيين متعلقين بأرضهم ولن يتركوها ويريدون سلاما ، وأن تحقيق السلام الدائم والعادل يتحقق بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني.

وكان الصفدي، أجرى الجمعة، محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو شدد الصفدي خلالها على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

وأشار الصفدي خلال الجلسة على أن الرئيس الأميركي في محادثاته مع جلالة الملك عبدالله الثاني قال إنه لن ينظر لقطع المساعدات الأميركية عن الأردن.

وأعاد الصفدي التذكير بالمبادرة العربية للسلام، مؤكدا على حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة.